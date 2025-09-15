ТСН в социальных сетях

Она в ярком платье, он — в костюме: супермодель Хайди Клум вышла в свет с мужем

Пара посетила свадьбу друзей.

Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц / © Instagram Хайди Клум

52-летняя немецкая модель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — поделилась в Instagram совместным фото с мужем, 36-летним музыкантом Томом Каулитцем. Супермодель позировала в розовом платье-бюстье из легкой ткани, а ее муж — в черном костюме и белой рубашке.

Хайди Клум и Том Каулитц / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум и Том Каулитц / © Instagram Хайди Клум

Хайди держала в руках маленький розовый клатч, а ее образ дополняли изящные украшения. «Давайте праздновать любовь», — судя по подписи под фото, супруги собрались на свадьбу.

Хайди Клум и Том Каулитц / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум и Том Каулитц / © Instagram Хайди Клум

Вообще, Клум и Каулитц все свободное от работы время проводят вместе — особенно они любят совместный пляжный отдых. В начале августа они отпраздновали шестую годовщину их свадьбы и выбрали для этого любимое место.

Отметим, Хайди Клум — многодетная мама, она воспитывает четверых детей — двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе. С нынешним мужем Томом Каулитцем общих детей у нее нет.

