Она в забавной шапке, а он в спортивном луке: Хью Джекман на прогулке с женой

Она в забавной шапке, а он в спортивном луке: Хью Джекман на прогулке с женой

Пару подловили папарацци на улицах Нью-Йорка.

Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс в браке уже 25 лет, но при этом не забывают о романтике. Пару часто видят во время прогулок в городе, но на этих выходных супругов заметили в Нью-Йорке после празднования Дня благодарения в популярном итальянском ресторане Bar Pitti.

Они шли по улице в обнимку, болтали и много улыбались. У обоих в руках были подарки и еда, которую они, видимо, купили в ресторане. Хью был одет в черные штаны с карманами и кофту с капюшоном, которые сочетал с длинным пуховиком и кроссовками. На Деборре-Ли были яркие легинсы, сапоги со множеством завязок и платье-рубашка. Дополнила она свой лук забавной теплой шапкой и курткой-бомбером.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс / Getty Images

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