Она в желтом платье, он – в клетчатом пиджаке: Елена-Кристина Лебедь с возлюбленным – экс-вице-премьером – появилась на ивенте

Ведущая с любимым побывала на музыкальной премии.

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь и ее возлюбленный, бывший вице-премьер-министр и нынешний вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко посетили независимую музыкальную премию MUZVAR AWARDS 2024, которая прошла в Национальном дворце искусств "Украина".

Елена-Кристина сияла на "красной" дорожке в ярком образе патриотических цветов. На ней было желтое платье макси, украшенное синим бантиком с брошками в виде сине-желтых колосков пшеницы. Аутфит ведущая завершила стильной укладкой и макияжем с черными стрелками.

Елена-Христина Лебедь и Павел Розенко/Прессслужба

Павел Розенко был одет в клетчатый жакет, белую рубашку и темные джинсы.

Напомним, церемонию посетил также Павел Зибров в сопровождении своей дочери Дианы.

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