Она великолепна: 66-летняя Донателла Версаче появилась на вечеринке в мини-платье со стразами

Она великолепна: 66-летняя Донателла Версаче появилась на вечеринке в мини-платье со стразами

На публике она появляется редко, но каждый ее выход настоящее событие.

66-летняя Донателла Версаче опять поразила своим стилем и стройной фигурой, когда появилась на вечеринке Versace & Frieze в Лондоне. Мероприятие проходило в ресторане Toklas и посетило его множество звездных гостей, среди которых также была дочь Джуда Лоу Айрис, певицы Дуа Липа и Кайли Миноуг.

Донателла Версаче / Getty Images

Донателла выбрала для мероприятия мини-платье от своего бренда, которое сочетала с черными плотными колготами и лакированными сапогами. Платье модельера было выполнено в стиле сарафана на бретельках и декорировано с одной стороны множеством страз, а с другой - цепочками разных типов и калибров. На лице у итальянки был насыщенный макияж глаз в изумрудных оттенках и прозрачный блеск на губах.

Донателла Версаче / Getty Images

Напомним, что недавно в рамках Недели моды в Милане Донателла презентовала свою новую коллекцию. В показе тогда приняли участие знаменитые модели, а буквально через день после грандиозного показа модельер презентовала еще одну коллекцию созданную в коллаборации с брендом Fendi.

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