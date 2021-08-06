Она великолепна: 88-летняя Джоан Коллинз поразила эффектным платьем и молодостью

Актриса и ее муж впервые за полтора года появились на светском мероприятии.

Голливудская суперзвезда Джоан Коллинз посетила с мужем благотворительное мероприятие Remus Charity Night на Майорке, организованное агентом по недвижимости знаменитостей Марселем Ремусом. Деньги, собранные на этом благотворительном вечере, будут переведены для помощи пострадавшим от наводнения в Германии. Для актрисы это первое публичное появление с начала пандемии.

Дресс-код вечеринки был красным, поэтому Джоан Коллинз надела эффектное длинное платье с расклешенными рукавами и V-образным декольте. На талии наряд украшала брошь в виде банка с кристаллами. Автором этого платья является американский модельер Ральф Лорен.

Волосы актриса уложила в любимую объемную прическу, на лице у нее был макияж, а вот завершили образ крупные украшения с бриллиантами.

Джоан Коллинз / Getty Images

На мероприятие Джоан пришла в компании своего мужа Перси Гибсона. Он стал ее пятым супругом и моложе возлюбленной на 31 год, но пару разница в возрасте не смущает, ведь пока что это самый продолжительный брак артистки. Они поженились 17 февраля 2002 года в отеле Claridge's в Лондоне.

Джоан Коллинз / Getty Images

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Стиль Джоан Коллинз (7 фото)

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