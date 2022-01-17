Она роскошна: Моника Беллуччи презентовала фильм "Девушка в фонтане"

Итальянская актриса Моника Беллуччи была запечатлена фотографами в Болонье.

Туда знаменитость приехала, чтобы встретиться с публикой и представить свой новый фильм "Девушка в фонтане" режиссера Антонджулио Паницци. В ленте Беллуччи примерила образ шведской иконы, актрисы и фотомодели, секс-символа 1950-60-х годов - Аниты Экберг.

Это документальный фильм, в котором рассказывается история актрисы, поглощенной собственной славой. Чередуя архивные кадры Аниты Экберг с историей современной звезды, Моника Беллуччи прослеживает слабости и выбор Аниты, размышляя о том, каково это быть иконой.

Моника Беллуччи / Getty Images

Моника Беллуччи приехала на показ фильма в черном пальто, сделала макияж с акцентом на глаза и распустила волосы. Выглядела звезд, как всегда, очень утонченно.

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