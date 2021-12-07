Она великолепна: Николь Кидман на премьере фильма "Быть Рикардо" в Лос-Анджелесе

Она великолепна: Николь Кидман на премьере фильма "Быть Рикардо" в Лос-Анджелесе

Актриса покорила сердца поклонников новым образом. Платье ей очень шло.

Актеры Николь Кидман и Хавьер Бардем продолжают посещать премьерные показы фильма "Быть Рикардо" от Amazon Studios, в котором сыграли главные роли. Очередное мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, в Музее киноакадемии.

Для своего выхода на красную дорожку Николь выбрала платье пепельного оттенка от бренда Armani. Наряд не имел бретелек, а декольте украшал тонкий тюль с пайетками, также платье имело пышную юбку и полностью было выполнено из небольших оборок, которые придавали ему воздушности и оригинальности.

Николь Кидман / Associated Press

Образ Николь дополнила лаконичными бриллиантовыми украшениями, часами на руке и элегантной укладкой с локонами. Шарма образу добавила красная помада на губах.

Николь Кидман / Associated Press

Позировала фотографам Кидман в компании своего коллеги по съемочной площадке Хавьера Бардема. В новой картине они исполнили роли актеров и по совместительству супругов Люсиль Болл и Деси Арнаса, которые прославились благодаря первому в истории телевиденья ситкому "Я люблю Люси", выходившему на экраны в 50-х годах.

Николь Кидман / Associated Press

Фильм расскажет историю о том, как пара сталкивается с серьезным кризисом, который способен поставить под угрозу их карьеру и брак. Действия в фильме будут охватывать неделю жизни Люсиль и Деси.

Читайте также: