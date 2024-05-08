Она вернулась: модель Нина Агдал сверкнула фигурой в эффектном купальнике

О 32-летней датской модели и бывшей девушке Леонардо Ди Каприо – Нине Агдал – давно было ничего не слышно, она не принимала участие в промокампаниях известных брендов и не выходила на подиум. Но манекенщица сделала исключение для легендарного журнала Sports Illustrated, которому в этом году исполняется 60 лет. Именно к этому юбилею и была приурочена съемка, в которой появилась Нина.

Агдал позировала на пляже в белом слитном купальнике с высокой линией бикини, на некоторых фото пляжный лук модели дополняет золотой пояс с жемчужными подвесками. Также она примерила белое бикини в сочетании с прозрачным топом и слитный купальник с вырезами по бокам.

instagram.com/si_swimsuit

Скорее всего съемки проходили давно, так как 15 апреля этого года Нина Агдал объявила о своей первой беременности.

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