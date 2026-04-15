Она вернулась: модель Нина Агдал в бикини снялась для легендарного глянца
Девушка появилась в новой фотосессии для известного глянца.
34-летняя датская модель и бывшая девушка Леонардо Ди Каприо — Нина Агдал — давно не появлялась на страницах глянцевых журналов. В последнее время она не принимает участие в промокампаниях известных брендов и не выходит на подиум — все свое время она посвящает семье и воспитанию дочери.
И вот в своем Instagram модель поделилась радостной новостью — она появилась в новой фотосессии известного глянца. На страницах журнала Sports Illustrated Нина позировала в желтом бикини з рюшами в волнах океана.
«Я вернулась», — лаконично прокомментировал новость Агдал.
Отметим, последний раз она появлялась в съемках для этого легендарного издания еще до своей беременности — в 2024-м. Тогда Нина была запечатлена в пикантном белом купальнике.
В августе 2025-го, напомним, Нина Агдал вышла замуж в Италии. Модель и ее бойфренд — блогер, боксер и рестлер Логан Пол — сыграли роскошную свадьбу на вилле на озере Комо, а фото показали в Сети.