Она вернулась: топ-модель Миранда Керр впервые за долгое время снялась для глянца

Последнее время звезда занималась только своим брендом косметики и воспитанием детей.

41-летняя австралийская модель, бывший "ангел" Victoria's Secret и бизнесвумен – Миранда Керр – стала главной звездой нового выпуска журнала Stellar. На обложке звезда позировала в черном обтягивающем платье с обнаженными плечами, которое дополнила натуральным макияжем и минималистичными украшениями.

instagram.com/stellarmag

Для фотосессии стилисты подобрали для Миранды сдержанные образы – без эффектных вырезов и экстравагантных фасонов.

instagram.com/stellarmag

instagram.com/stellarmag

Отметим, Керр давно не снималась для глянцевых журналов. Последняя ее съемка состоялась в 2022 году. Модель занималась воспитанием своих детей – у нее их четверо. Первого сына Флинна Миранда родила в браке с актером Орландо Блумом в 2011 году. В 2013-м она вышла замуж за основателя Snapchat Эвана Шпигеля и родила от него трех сыновей – Харта, Майлза и Пьера.

instagram.com/stellarmag

instagram.com/stellarmag

Также Керр занимается развитием своего бренда органической косметики, основанного в 2009 году.

Ранее, напомним, модель Миранда Керр показала, как выглядела почти 30 лет назад. Интересно, что она почти не изменилась.

Читайте также: