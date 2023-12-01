Она во всем белом, он – черном: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм посетили самую красивую мечеть в мире

Пара продолжает свой визит в ОАЭ и посещает главные достопримечательности страны.
36-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret - Рози Хантингтон-Уайтли – вместе со своим возлюбленным – актером Джейсоном Стэтхэмом, находятся сейчас в ОАЭ, где уже успели побывать на "Формуле-1" в Абу-Даби" – последней гонке сезона 2023 года.
Но на этом путешествие пары не закончилось – они посетили одну из самых красивых мечетей в мире – Мечеть шейха Заида, одну из главных достопримечательностей страны. Это шедевр исламской архитектуры с 82 куполами, тоннами сверкающего белого мрамора, покрытыми золотом люстрами и колонами, инкрустированными полудрагоценными камнями.
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В мечеть – согласно правилам – Рози надела белоснежный наряд, полностью закрывающий тело и покрывающий голову. Свой образ модель дополнила роскошными аксессуарами – молочной сумкой Valentino с пряжкой, покрытой блестящими камнями, и кольцами Cartier.
Джейсон же был во всем черном и не забыл про очки, чтобы защитить глаза от отражения солнца от ослепительно белых поверхностей.
Напомним, ранее Рози Хантингтон-Уайтли прогулялась с 6-летним сыном по графству Девон, где она родилась и провела детство.
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