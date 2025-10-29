ТСН в социальных сетях

Она восхищает: 60-летняя Элизабет Херли в мятном бикини похвасталась стройной фигурой

Британская актриса выглядит невероятно, она на собственном примере доказывает, что возраст — это лишь цифры в паспорте.

Алина Онопа
Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли опубликовала в Instagram снимки с отдыха в теплых краях.

На фото актриса релаксирует на природе, возле кустов с цветами, в мятном купальнике из новой коллекции собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Лиз похвасталась стройной фигурой и красивым декольте.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Свой пляжный аутфит она дополнила распущенными волосами, массивными солнцезащитными очками и цепочкой с подвеской в виде сердечка.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Напомним, ранее Элизабет Херли показала фигуру в леопардовом купальнике.

