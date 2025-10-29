Она восхищает: 60-летняя Элизабет Херли в мятном бикини похвасталась стройной фигурой

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли опубликовала в Instagram снимки с отдыха в теплых краях.

На фото актриса релаксирует на природе, возле кустов с цветами, в мятном купальнике из новой коллекции собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Лиз похвасталась стройной фигурой и красивым декольте.

Свой пляжный аутфит она дополнила распущенными волосами, массивными солнцезащитными очками и цепочкой с подвеской в виде сердечка.

