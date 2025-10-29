- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 160
- Время на прочтение
- 1 мин
Она восхищает: 60-летняя Элизабет Херли в мятном бикини похвасталась стройной фигурой
Британская актриса выглядит невероятно, она на собственном примере доказывает, что возраст — это лишь цифры в паспорте.
Элизабет Херли опубликовала в Instagram снимки с отдыха в теплых краях.
На фото актриса релаксирует на природе, возле кустов с цветами, в мятном купальнике из новой коллекции собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Лиз похвасталась стройной фигурой и красивым декольте.
Свой пляжный аутфит она дополнила распущенными волосами, массивными солнцезащитными очками и цепочкой с подвеской в виде сердечка.
