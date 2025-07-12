ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
425
Время на прочтение
1 мин

Она все еще кудрявая: Николь Кидман показала свои естественные локоны во время отдыха

Актриса показала, как выглядят ее натуральные волосы.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Николь Кидман

Николь Кидман / © Associated Press

В начале своей актерской карьеры Николь Кидман носила в основном объемную прическу с длинными кудрявыми волосами, которые были очень объемными и невероятно ей шли. Со временем она отказалась от такой прически и отдает предпочтение прямым укладкам. Но как оказалось, оскароносная актриса все еще кудрявая.

Николь сейчас отдыхает в Хорватии со своей семьей — детьми, племянниками и сестрой Антонией. 27-летняя племянница актрисы — Люсия Хоули — опубликовала снимок, на котором запечатлена с мамой и тетей Николь. Все они позируют в легких длинные летних платьях, но Николь на фото с объемными кудрявыми волосами.

Николь Кидман с племянницей и сестрой / фото: Lucia Hawley

Николь Кидман с племянницей и сестрой / фото: Lucia Hawley

В видеоинтервью для обложки журнала Allure за май 2025 года Кидман сказала, что сожалеет о том, что выпрямила свои вьющиеся от природы волосы, когда впервые ворвалась на голливудскую сцену в 80-х и 90-х годах.

«Зачем я выпрямила волосы?» — спросила она, вспоминая свой образ из фильма 1990 года «Дни грома». «Мне очень нравились мои волосы. Это мои натуральные волосы. Разве это не безумие? Так что, все девочки, примите это как должное. Не идите по моим стопам и не выпрямляйте волосы».

Николь Кидман на съемках фильма «Дни грома», 1990 год / © Getty Images

Николь Кидман на съемках фильма «Дни грома», 1990 год / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Credits

Николь Кидман / © Credits

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман

Николь Кидман

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
425
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie