Она все еще кудрявая: Николь Кидман показала свои естественные локоны во время отдыха

В начале своей актерской карьеры Николь Кидман носила в основном объемную прическу с длинными кудрявыми волосами, которые были очень объемными и невероятно ей шли. Со временем она отказалась от такой прически и отдает предпочтение прямым укладкам. Но как оказалось, оскароносная актриса все еще кудрявая.
Николь сейчас отдыхает в Хорватии со своей семьей — детьми, племянниками и сестрой Антонией. 27-летняя племянница актрисы — Люсия Хоули — опубликовала снимок, на котором запечатлена с мамой и тетей Николь. Все они позируют в легких длинные летних платьях, но Николь на фото с объемными кудрявыми волосами.
«Зачем я выпрямила волосы?» — спросила она, вспоминая свой образ из фильма 1990 года «Дни грома». «Мне очень нравились мои волосы. Это мои натуральные волосы. Разве это не безумие? Так что, все девочки, примите это как должное. Не идите по моим стопам и не выпрямляйте волосы».