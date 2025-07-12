Она все еще кудрявая: Николь Кидман показала свои естественные локоны во время отдыха

Николь Кидман / © Associated Press

Реклама

В начале своей актерской карьеры Николь Кидман носила в основном объемную прическу с длинными кудрявыми волосами, которые были очень объемными и невероятно ей шли. Со временем она отказалась от такой прически и отдает предпочтение прямым укладкам. Но как оказалось, оскароносная актриса все еще кудрявая.

Николь сейчас отдыхает в Хорватии со своей семьей — детьми, племянниками и сестрой Антонией. 27-летняя племянница актрисы — Люсия Хоули — опубликовала снимок, на котором запечатлена с мамой и тетей Николь. Все они позируют в легких длинные летних платьях, но Николь на фото с объемными кудрявыми волосами.

Николь Кидман с племянницей и сестрой / фото: Lucia Hawley

В видеоинтервью для обложки журнала Allure за май 2025 года Кидман сказала, что сожалеет о том, что выпрямила свои вьющиеся от природы волосы, когда впервые ворвалась на голливудскую сцену в 80-х и 90-х годах.

Реклама

«Зачем я выпрямила волосы?» — спросила она, вспоминая свой образ из фильма 1990 года «Дни грома». «Мне очень нравились мои волосы. Это мои натуральные волосы. Разве это не безумие? Так что, все девочки, примите это как должное. Не идите по моим стопам и не выпрямляйте волосы».

Николь Кидман на съемках фильма «Дни грома», 1990 год / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Credits Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Associated Press