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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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51
Время на прочтение
1 мин

Она выглядела очень изысканно: Аманда Сейфрид сияла в жёлтом платье на кинофестивале

Яркий, элегантный и в то же время непринуждённый — её образ на красной дорожке привлек внимание многих.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Аманда Сейфрид

Аманда Сейфрид / © Getty Images

После появления в Венеции на Международном кинофестивале актриса Аманда Сейфрид отправилась в Канаду, где также вышла на красную дорожку. Актриса посетила Международный кинофестиваль в Торонто, в рамках которого состоялась премьера фильма «Жизнь и смерть Уилсона Шэдда», в котором она сыграла.

Аманда выбрала для мероприятия элегантное яркое платье желтого оттенка. Ее наряд был от Givenchy из коллекции осень-зима 2026. Это было трикотажное длинное платье на тонких бретельках с декольте, которое отличалось интересным фасоном «русалка», ведь оно расширялось к низу. Также нарядности наряду добавлял вырез на спине.

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Дополнили этот образ золотистые босоножки от бренда Roger Vivier и изысканные украшения от Tiffany & Co. с голубыми бусинами.

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

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