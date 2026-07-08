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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

Она выглядела потрясающе: Аманда Голден блистала в Лондоне в гламурных нарядах

Британская теле- и радиоведущая вновь сумела удивить своими красивыми нарядами.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Аманда Голден

Аманда Голден / © Getty Images

Сначала она посетила церемонию награждения L’Oréal Professional Color Trophy в Лондоне, где продемонстрировала необычное платье. Аманда выбрала серебристое платье от бренда The Sei, которое облегало и подчеркивало фигуру. На платье можно заметить тонкие бретельки и глубокое квадратное декольте.

Этот её образ был выполнен в стиле нулевых, а дополнила она его серебряными украшениями и причёской с прямыми волосами.

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Кроме того, на следующий день Аманда посетила девятый день теннисного чемпионата Уимблдон. Звезду запечатлели в твидовом костюме с жакетом, топом и капри. Ее сумка-тубус привлекала особое внимание.

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
90
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