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- Шоу-бизнес
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Она выглядела потрясающе: Аманда Голден блистала в Лондоне в гламурных нарядах
Британская теле- и радиоведущая вновь сумела удивить своими красивыми нарядами.
Сначала она посетила церемонию награждения L’Oréal Professional Color Trophy в Лондоне, где продемонстрировала необычное платье. Аманда выбрала серебристое платье от бренда The Sei, которое облегало и подчеркивало фигуру. На платье можно заметить тонкие бретельки и глубокое квадратное декольте.
Этот её образ был выполнен в стиле нулевых, а дополнила она его серебряными украшениями и причёской с прямыми волосами.
Кроме того, на следующий день Аманда посетила девятый день теннисного чемпионата Уимблдон. Звезду запечатлели в твидовом костюме с жакетом, топом и капри. Ее сумка-тубус привлекала особое внимание.