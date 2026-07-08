Она выглядела потрясающе: Аманда Голден блистала в Лондоне в гламурных нарядах

Аманда Голден / © Getty Images

Реклама

Сначала она посетила церемонию награждения L’Oréal Professional Color Trophy в Лондоне, где продемонстрировала необычное платье. Аманда выбрала серебристое платье от бренда The Sei, которое облегало и подчеркивало фигуру. На платье можно заметить тонкие бретельки и глубокое квадратное декольте.

Этот её образ был выполнен в стиле нулевых, а дополнила она его серебряными украшениями и причёской с прямыми волосами.

Аманда Голден / © Getty Images

Кроме того, на следующий день Аманда посетила девятый день теннисного чемпионата Уимблдон. Звезду запечатлели в твидовом костюме с жакетом, топом и капри. Ее сумка-тубус привлекала особое внимание.

Реклама

Аманда Голден / © Getty Images

Новости партнеров