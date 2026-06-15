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- Шоу-бизнес
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Она выглядела стильно и женственно: актрису Эми Адамс застукали в Лондоне
Актриса привлекла внимание своим появлением.
Шестикратная номинантка на премию «Оскар» Эми Адамс прибыла в Лондон, чтобы продвигать свой новый проект — сериал «Мыс страха», в котором она снялась. Ее сфотографировали по дороге на интервью в студию радио BBC.
Эми надела ансамбль от Louis Vuitton в серо-коричневых оттенках, состоящий из жакета-тренча и юбки-карандаша с молнией. Этот образ она дополнила удобными туфлями с открытой пяткой, очками и небольшой сумкой со змеиным принтом. Волосы актриса уложила в легкие красивые локоны.
Напомним, что на премьеру сериала её пришла поддержать семья. На красной дорожке вместе с Эми появились её муж Даррен Ле Галло и их 15-летняя дочь Авиана.