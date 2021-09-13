Она выходит замуж: Бритни Спирс получила на помолвку особенное кольцо

Поп-принцесса Бритни Спирс объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари и получила от него в подарок очень необычное помолвочное кольцо.

Пара познакомилась в 2016 году на съемках клипа певицы "Slumber Party". В новогоднюю ночь 2017-го объявили миру о том, что начали встречаться. И вот, спустя пять долгих лет, на пальце Бритни снова красуется помолвочное кольцо.

На кольце с бриллиантом в четыре карата на внутренней стороне выгравировано слово "львица", именно так называет Брит ее возлюбленный. Дизайнер украшения Роман Малаев уже заявил, что "счастлив быть вовлеченным в это событие и сделать это уникальное кольцо", - пишет Vanityfair.

На своей странице в Instagram Сэм Асгари также опубликовал фото, где Бритни демонстрирует ювелирное украшение крупным планом. Бритни одета в розовую кофту с рюшами, у нее красный французский маникюр, лица не видно, ведь все внимание сосредоточено на кольце.

Кольцо Бритни Спирс / Instagram Сэма Асгари

Спирс в своем посте говорила, что не может поверить в происходящее. Напомним, ранее в этом месяце отец Бритни подал иск с просьбой о прекращении опеки над дочерью. А ранее выступая в суде Бритни рассказывала, что, находясь под опекой была вынуждена носить внутриматочную спираль, чтобы избежать зачатия, а также не могла выйти замуж.

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Хочется верить, что в жизни поп-дивы наступила светлая полоса, где будет много радости, любви и счастья. Брак для Бритни станет третьим, ранее Спирс была замужем за Кевином Федерлайном, с которым у нее двое сыновей 14 и 15 лет. В 2004 году она была замужем за другом детства Джейсоном Александром, их брак длился всего 55 часов, мать Бритни узнав о случившемся в Лас-Вегасе (именно там заключили брак) пришла в ужас и потребовала его аннулировать, назвав действия своей дочери неадекватными.

Бритни Спирс с сыновьями / Instagram Бритни Спирс

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