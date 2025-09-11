Она юная красавица: Ченнинг Татум появился на красной дорожке с 12-летней дочерью

Ченнинг Татум и его дочь Эверли / © Getty Images

45-летняя звезда фильма «Супер Майк» посетил премьеру мультфильма «Убийца Демонов: KIMETSU NO YAIBA Замок Бесконечности» 9 сентября в Лос-Анджелесе. Актер в английском дубляже озвучил одного из героев.

Однако на красной дорожке голливудский любимчик появился не с новой девушкой, а своей дочерью — 12-летней Эверли. Девочка-подросток позировала вместе с отцом в обнимку и была одета в нежное длинное голубое платье с рюшей на декольте и юбке, а также носила босоножки голубого цвета и сделала нежную укладку с легкими локонами. Образ Эверли завершали серьги-кольца и макияж.

Ченнинг Татум и его дочь Эверли / © Getty Images

Напомним, что мама девочки — бывшая жена Татума — актриса Дженны Дьюэнн, с которой он познакомился во время съемок культового фильма о танцах «Шаг вперед». Эверли родилась в 2013 году. К сожалению пара развелась в 2018 году, когда Эверли было пять лет, но родители оформили совместную опеку над дочерью, и она живет поровну у отца и матери.

Татум пытается быть для дочери лучшим отцом, поэтому он ходит в ней на концерты Тейлор Свифт, посещает ее школьные мероприятия и ездит в путишествия с дочкой, поэтому их совместное появление на красной дорожке было только делом времени.