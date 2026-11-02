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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Она — Женщина-кошка, он — Супермен: Никола Пельтц с мужем Бруклином Бекхэмом в костюмах отметили Хэллоуин

В ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно отмечался Хэллоуин, в своих соцсетях звезды продолжают делится впечатлениями и показывать свои костюмы.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Бруклина Бекхэма

Дочь миллиардера и актриса Никола Пельтц и ее муж Бруклин Бекхэм эффектно отметили Хэллоуин, выбрав парные костюмы персонажей комиксов. 31-летняя звезда перевоплотилась в Женщину-кошку, а 27-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм примерил образ Супермена.

Супруги отправились на костюмированную вечеринку в Лос-Анджелесе, после которой поделились серией фотографий в Instagram.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Бруклина Бекхэма

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Бруклина Бекхэма

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Бруклина Бекхэма

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Бруклина Бекхэма

Никола выбрала облегающий черный кожаный комплект, состоящий из топа на молнии и брюк с низкой посадкой. Образ она дополнила перчатками, острыми кошачьими ушками и макияжем с красной помадой. Волосы актриса оставила распущенными, уложив их объемными волнами.

Бруклин, в свою очередь, появился в костюме Супермена с искусственными рельефными мышцами. Завершили его перевоплощение очки Кларка Кента.

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Бруклина Бекхэма

Никола Пельтц / © Instagram Бруклина Бекхэма

Компанию паре на вечеринке составил Дэмиан Херли — сын британской актрисы Элизабет Херли. Он выбрал черный кожаный комбинезон с глубоким декольте, вдохновленный сценическим образом Майкла Джексона эпохи альбома Dangerous.

Бруклин Бекхэм, Никола Пельтц и Дэмиан Херли / © Instagram Бруклина Бекхэма

Бруклин Бекхэм, Никола Пельтц и Дэмиан Херли / © Instagram Бруклина Бекхэма

Ранее, напомним, Виттория Черетти и Леонардо Ди Каприо в костюмах Красной Шапочки и Серого Волка пришли на вечеринку.

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