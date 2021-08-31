Они без ума друг от друга: влюбленных Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера заметили в Венеции

Они без ума друг от друга: влюбленных Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера заметили в Венеции

Похоже, что совсем скоро они впервые появится на красной дорожке как пара.

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен, 42-летняя Кортни Кардашьян, несколько дней назад прилетела в Италию со своим бойфрендом - барабанщиком панк-группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Все время они проводят вместе и уже успели посетить показ Dolce & Gabbana, который проходил в Венеции.

Сегодня пара опять была замечена в водном такси по пути в этот прекрасны город, видимо, они появятся на красной дорожке 78-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Getty Images

Кортни и Трэвис были очень нежны друг с другом - много целовались и обнимались. Кардашьян одета в шелковый пижамный костюм коричневого цвета, который сочетала с черными мюлями украшенными шипами и небольшой черной сумкой. На глазах у нее были солнцезащитные очки.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Getty Images

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Getty Images

А вот Трэвис был в черной кофте с капюшоном, на которой тоже были шипы, черных штанах и белой футболке.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Getty Images

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