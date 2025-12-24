Они близнецы: супермодель Жизель Бундхен показала фото со своей сестрой

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

45-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен совершила редкий выход в свет. Она стала гостьей вечернего мероприятия, которое организовал ювелирный бренд Vivara в Сан-Паулу, Бразилия. Для такого случая модель выбрала красивый образ: она надела золотое вязаное платье, которое эффектно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Свой образ Жизель дополнила босоножками, темный клатчем и золотыми аксессуарами. Волосы она уложены на одну сторону, а макияж сделала в теплых оттенках.

Компанию на мероприятии ей составила сестра-близнец Патрисия. Бундхен показала в своем Instagram несколько совместных с ней фото.

Отметим, Патрисия не модель, хотя в юности тоже участвовала в модельных кастингах, а работает менеджером и пресс-агентом сестры. Жизель часто говорит, что сестра — ее лучшая подруга и душевная опора: «Мы вместе прошли все — от деревенской школы до Нью-Йорка. Без нее я бы не справилась». В детстве их часто путали, однако с возрастом они стали более различимыми внешне.

Ранее, напомним, стало известно, что Жизель Бундхен вышла замуж за отца своего третьего ребенка — тренера по джиу-джитсу.