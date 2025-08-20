- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 126
- Время на прочтение
- 1 мин
Они были обе прекрасны: Дакоту Джонсон поддержала на мероприятии мать-суперзвезда
На мировой премьере фильма «Нескромные», которая состоялась в Лос-Анджелесе, Дакота Джонсон в очередной раз продемонстрировала наряд от любимого бренда.
Звезда появилась перед фотографами в платье без бретелек, элегантно повторяющее линии тела. Это был наряд оттенка металик от бренда Gucci, лицом которого она является.
Над стилем актрисы работал стилист Кейт Янг, которая известна своим сотрудничеством с многими звездами, и предложила дополнить платье украшениями от Roberto Coin, а также лаконичным макияжем и прической с распущенными волосами. Такие простые акценты подчеркивали эстетику всего образа благодаря чему Дакота выглядела очень элегантно.
Пришла поддержать Дакоту ее мать — 68-летняя Мелани Гриффит — американская актриса кино и телевидения, обладательница премии «Золотой глобус», а также номинантка на «Оскар» и «Эмми». Мелани надела на мероприятие элегантный костюм молочного оттенка в светлую тонкую полоску.
После премъеры состоялась вечеринка, на котрой Дакота появилась в изумрудном платье от Gucci из коллекции осень-зима 2025.