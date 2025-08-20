ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
126
Время на прочтение
1 мин

Они были обе прекрасны: Дакоту Джонсон поддержала на мероприятии мать-суперзвезда

На мировой премьере фильма «Нескромные», которая состоялась в Лос-Анджелесе, Дакота Джонсон в очередной раз продемонстрировала наряд от любимого бренда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Associated Press

Звезда появилась перед фотографами в платье без бретелек, элегантно повторяющее линии тела. Это был наряд оттенка металик от бренда Gucci, лицом которого она является.

Над стилем актрисы работал стилист Кейт Янг, которая известна своим сотрудничеством с многими звездами, и предложила дополнить платье украшениями от Roberto Coin, а также лаконичным макияжем и прической с распущенными волосами. Такие простые акценты подчеркивали эстетику всего образа благодаря чему Дакота выглядела очень элегантно.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Пришла поддержать Дакоту ее мать — 68-летняя Мелани Гриффит — американская актриса кино и телевидения, обладательница премии «Золотой глобус», а также номинантка на «Оскар» и «Эмми». Мелани надела на мероприятие элегантный костюм молочного оттенка в светлую тонкую полоску.

Дакота Джонсон и Мелани Гриффит / © Getty Images

Дакота Джонсон и Мелани Гриффит / © Getty Images

После премъеры состоялась вечеринка, на котрой Дакота появилась в изумрудном платье от Gucci из коллекции осень-зима 2025.

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Моніка Беллучі та Дакота Джонсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон и Мелани Гриффит / © Getty Images

Дакота Джонсон и Мелани Гриффит / © Getty Images

Дакота Джонсон на премьере ленты  / © Getty Images

Дакота Джонсон на премьере ленты  / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie