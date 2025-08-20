Они были обе прекрасны: Дакоту Джонсон поддержала на мероприятии мать-суперзвезда

Дакота Джонсон / © Associated Press

Реклама

Звезда появилась перед фотографами в платье без бретелек, элегантно повторяющее линии тела. Это был наряд оттенка металик от бренда Gucci, лицом которого она является.

Над стилем актрисы работал стилист Кейт Янг, которая известна своим сотрудничеством с многими звездами, и предложила дополнить платье украшениями от Roberto Coin, а также лаконичным макияжем и прической с распущенными волосами. Такие простые акценты подчеркивали эстетику всего образа благодаря чему Дакота выглядела очень элегантно.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Пришла поддержать Дакоту ее мать — 68-летняя Мелани Гриффит — американская актриса кино и телевидения, обладательница премии «Золотой глобус», а также номинантка на «Оскар» и «Эмми». Мелани надела на мероприятие элегантный костюм молочного оттенка в светлую тонкую полоску.

Реклама

Дакота Джонсон и Мелани Гриффит / © Getty Images

После премъеры состоялась вечеринка, на котрой Дакота появилась в изумрудном платье от Gucci из коллекции осень-зима 2025.

Дакота Джонсон / © Getty Images