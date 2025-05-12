Нина Добрев / © Getty Images

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36-летняя канадская актриса болгарского происхождения широко известная всем по сериалу «Дневники вампира», — Нина Добрев — тоже присоединилась к празднованию Дня матери в Сети и опубликовала свое детское фото, на котором она запечатлена со своей мамой — Михаэлой, художницей.

Нина Добрев с мамой Михаэлой (слева)/instagram.com/nina

Поклонники актрисы очень удивились, ведь сначала подумали, что слева на фото запечатлена сама Нина. Однако она на фото — справа, в белом платье и с бутылочкой в руках. В комментарии под снимком подписчики написали, что Нина сейчас и ее мама — на одно лицо, «двойники».

Нина Добрев / © Associated Press

К слову, Нина Добрев родилась в Болгарии, в городе София, однако, когда ей было 2 года, семья эмигрировала в Канаду, в Торонто, где актриса и выросла. В 2006-м состоялся ее дебют на ТВ, она снялась в канадском подростковом сериале. Однако рорывом в карьере Нины Добрев стал сериал «Дневники вампира», где она сыграла двух главных героинь — Елену Гилберт и ее зловещего двойника Кэтрин Пирс. Сериал стал одним из самых популярных молодежных фэнтези, выходил с 2009-го по 2017-й, было выпущено 8 сезонов. Во время съемок между Нино и актером Йеном Сомерхолдером завязались романтические отношения, которые длились несколько лет.

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Ранее, напомним, Нина Добрев сходила на «Формулу-1» в мини-платье и экстравагантных меховых сапогах.