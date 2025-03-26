Они ее поклонницы: Джессика Альба и Ева Лонгория сходили на концерт Шакиры

В настоящее время Шакира находится в своем мировом турне Las Mujeres Ya No Lloran World Tour в поддержку своего двенадцатого студийного альбома. На днях она давала концерт в Мехико, Мексика. Как оказалось, среди голливудских звезд есть ее поклонницы. Актрисы Джессика Альба и Ева Лонгория сходили на концерт колумбийской певицы и показали фото в своих Instagram.

Если Джессика пришла на вечернее мероприятие в черном топе на тонких бретельках и джинсах, то Ева надела белое платье с кулиской сбоку.

Актрисы сфотографировались с Шакирой после концерта и, судя по их снимкам в Сети, отлично провели время.

"Это было 10 из 10. Ты настоящая шоувумен. Твоя энергия невероятна. У меня все еще болят ноги от танцев", - написала Лонгория под фото.

"Настоящая богиня, королева, артистка. Все сразу! Я официально твоя фанатка и не дождусь, когда буду ездить по всем концертам тура", - написала Альба.

В свою очередь Шакира тоже поблагодарила актрис за их присутствие на ее концерте.

Ранее, напомним, Шакиру запечатлели в аэропорту с детьми. Они выходили из частного самолета в Барранкилье, в Колумбии.

Читайте также: