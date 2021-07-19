Они идеальны: Изабель Гулар в банановом бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Они идеальны: Изабель Гулар в банановом бикини похвасталась сексуальными ягодицами

36-летняя бразильская модель соблазняет поклонников горячими снимками с отдыха.

Изабель Гулар взбудоражила воображение фолловеров в Instagram серией пикантным снимков с отдыха на греческом острове Миконос. Модель устроила там фотосет в банановых плавках от бикини. Сверху она была топлес.

Изабель Гулар / Instagram Изабель Гулар

Главным акцентом на снимках стали идеальные и очень сексуальные ягодицы Гулар, которые она демонстрировала на камеру.

Изабель Гулар / Instagram Изабель Гулар

Красотка похвасталась не только своей пятой точкой и безупречной фигурой, но и показала свой неравномерный загар – следы от плавок другой модели. Талию девушки украшала изящная золотая цепочка.

Изабель Гулар / Instagram Изабель Гулар

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Свой образ Изабель дополнила желтым маникюром, множеством колец на пальцах и браслетов на руках.

"Поджаренная с одной стороны", - подписала снимки манекенщица.

Уверены, Гулар отлично проводит время на отдыхе и еще не раз порадует нас горячими кадрами оттуда.

А недавно модель показала фото в гороховом купальнике. В таком виде она релаксировала на диванчике на террасе отеля.

Изабель Гулар / Instagram Изабель Гулар

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