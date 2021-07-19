Они идеальны: Изабель Гулар в банановом бикини похвасталась сексуальными ягодицами

36-летняя бразильская модель соблазняет поклонников горячими снимками с отдыха.
Изабель Гулар взбудоражила воображение фолловеров в Instagram серией пикантным снимков с отдыха на греческом острове Миконос. Модель устроила там фотосет в банановых плавках от бикини. Сверху она была топлес.
Главным акцентом на снимках стали идеальные и очень сексуальные ягодицы Гулар, которые она демонстрировала на камеру.
Красотка похвасталась не только своей пятой точкой и безупречной фигурой, но и показала свой неравномерный загар – следы от плавок другой модели. Талию девушки украшала изящная золотая цепочка.
Свой образ Изабель дополнила желтым маникюром, множеством колец на пальцах и браслетов на руках.
"Поджаренная с одной стороны", - подписала снимки манекенщица.
Уверены, Гулар отлично проводит время на отдыхе и еще не раз порадует нас горячими кадрами оттуда.
А недавно модель показала фото в гороховом купальнике. В таком виде она релаксировала на диванчике на террасе отеля.
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