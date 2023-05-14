Они идеальны: Кендалл Дженнер в бикини похвасталась упругими ягодицами

Модель поделилась пляжными фотографиями.
Кендалл Дженнер показала подписчикам в Instagram, как проходит ее отдых на Багамах.
Модель устроила себе импровизированную фотосессию на пляже. Перед фотокамерой она предстала в болотно-зеленом бикини с оборками и на завязках.
Кендалл Дженнер с разных ракурсов продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот. Ее фигура просто идеальна.
Звезда также не упустила возможности похвастаться упругими и сексуальными ягодицами.
Напомним, Кендалл Дженнер в прошлый раз показала фото в черном купальнике.
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