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Они идеальны: Кендалл Дженнер в бикини похвасталась упругими ягодицами

Они идеальны: Кендалл Дженнер в бикини похвасталась упругими ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
344
Время на прочтение
1 мин
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Они идеальны: Кендалл Дженнер в бикини похвасталась упругими ягодицами

Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Модель поделилась пляжными фотографиями.

Кендалл Дженнер показала подписчикам в Instagram, как проходит ее отдых на Багамах.

Модель устроила себе импровизированную фотосессию на пляже. Перед фотокамерой она предстала в болотно-зеленом бикини с оборками и на завязках.

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер с разных ракурсов продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот. Ее фигура просто идеальна.

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Звезда также не упустила возможности похвастаться упругими и сексуальными ягодицами.

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Напомним, Кендалл Дженнер в прошлый раз показала фото в черном купальнике.

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Дата публикации
Просмотры
344
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