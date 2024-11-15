Они как сестры: Линдсей Лохан попала под прицел папарацци со своей 62-летней мамой-красавицей

Мама актрисы не часто появляется на публике, поэтому этот ее выход особенно привлек внимание.

Актриса Линдсей Лохан попала под прицел папарацци когда направлялась в Bravo Clubhouse в Нью-Йорке. Знаменитость в тот день выбрала для своего появления на публике черное мини-платье с красивым каплевидным вырезом на груди, который придавал ее луку немного экстравагантности.

Линдсей Лохан / Фото: Getty Images

Образ Линдсей дополнила высокими сапогами-трубами на каблуках, капроновыми колготками и лаконичным пальто с золотыми пуговицами, которое носила расстегнутым. Также она надела солнцезащитные очки, сделала макияж и завершила свой наряд идеальной укладкой и большой сумкой от Bottega Veneta.

Однако в свет она вышла не одна, а со своей 62-летней мамой Диной. Она выглядела не менее стильно, чем ее знаменитая дочь. Дина сочетала теплую водолазку, укороченные брюки, ботильоны на каблуках и серое пальто. На глазах у женщины были солнцезащитные очки.

Мама Линдсей Лохан - Дина Лохан / Фото: Getty Images

Напомним, что также сейчас Линдсей вместе с актрисой Джейми Ли Кертис снимаются в продолжении комедии "Чумовая Пятница". Вторую часть решили снять через 21 год после выхода первого фильма и некоторые кадры со съемочной площадки уже попадали в объективы папарацци.

Читайте также:

Образы актрисы Линдсей Лохан (14 фото)