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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
603
Время на прочтение
1 мин

Они копия отца-суперзвезды: Джейсон Момоа пришел на премьеру сериала со своими детьми

Он редко выходит на публику с детьми, поэтому этот семейный выход был таким особенным.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джейсон Момоа и его дети

Джейсон Момоа и его дети / © Getty Images

Джейсон Момоа — звезда сериала «Игра престолов» — посетил мировую премьеру сериала Chief of War, который будет идти на Apple TV+. Мероприятие состоялось на Гавайях — родном штате Момоа.

Поскольку актер сыграл в этом шоу, то поддержать его пришли его дети — Лола Айолани и Накоа-Вулф. Они позировали со своим отцом рядом и были очень на него похожи. Лола и Вулф оделись в одинаковом стиле и как Джейсон и дополнили свои образы атрибутами, которые являются отсылкой к тематике сериала — украшением из костей и накидками из перьев. Такие украшения когда-то носил вождь и воин, который жил на Гавайях и которого в сериале сыграл Момоа.

Джейсон Момоа и его дети / © Getty Images

Джейсон Момоа и его дети / © Getty Images

Дети актера родились в браке с Лизой Боне, с которой он был в отношениях с 2005 по 2022 год. Сейчас Джейсон в отношениях с актрисой Адрей Архоной, которая тодже пришла поддержать бойфренда на премьере и надела длинное платье терракотового цвета от бренда Elie Saab.

Адриа Архона и Джейсон Момоа / © Getty Images

Адриа Архона и Джейсон Момоа / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
603
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