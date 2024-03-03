Они неразлучны: Бруклин Бэкхем и Никола Пельтц сходили на семейный обед в Париже

Пара прилетела во Францию чтобы провести время с семьей.
Старший сын британского футболиста Дэвида Бэкхема и модельера Виктории Бекхэм - Бруклин - попал под прицел папарацци в Париже, когда выходил с отеля. Он шел за руку со своей женой Николой Пельтц - дочерью американского миллиардера. Пара направлялась на семейный обед в ресторан.
На Николе были синие свободные джинсы, которые она сочетала с кожаной короткой курткой с золотыми пуговицами, черной футболкой и сумкой Chanel. Также девушка дополнила образ обувью на трендовых высоких платформах, солнцезащитными очками и укладкой.
Бруклин оделся соответственно, но его джинсы были темнее по цвету. Также 24-летний британец надел черную футболку и пиджак на молнии. На голове у него была кепка, на глазах солнцезащитные очки, а вот обул он культовые Dr Martens.
В Париже семья Бэкхемов проводит время в связи с показом новой коллекции бренда Виктории ready-to-wear осень-зима 2024-2025. Шоу состоялось в рамках Недели моды. Поскольку дизайнер сломала ногу, то после показа вынуждена была выйти к публике на костылях.
Но произошла на ее показе и неожиданная вещи - впервые на показ Виктории Бэкхем ворвались зоозащитники Peta и попытались его сорвать, а все из-за того, что дизайнер продолжает использовать в изготовлении своих вещей телячью кожу.
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