Они неразлучны: Деми Мур и ее собака Пилаф посетили кинофестиваль в Санта-Барбаре

62-летняя актриса Деми Мур, которую в этом году впервые за всю ее многолетнюю карьеру номинировали на "Оскар", посетила показ фильма "Субстанция", а также интервью, которое прошло после него. Мероприятие состоялось в рамках 40-го Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре.

К фотографам актриса вышла в легком черном платье миди с фактурной мятой ткани. Носила этот наряд она в сочетании с тренчем, который имел такой же помятый эффект.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Образ она дополнила черными туфлями, лаконичным макияжем и массивным украшением на шее - золотым колье с камнями. Волосы актриса просто распустила - это ее самая любимая прическа.

На руках у Мур опять была ее собака по имени Пилаф, которую ей подарила дочь. С этой малышкой она неразлучна и ходит на все мероприятия и позирует на красных дорожках. Как-то актриса даже приходила с собакой на Модный показ Dior и сидела в первом ряду шоу.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Деми Мур / Фото: Associated Press

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