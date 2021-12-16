Они неразлучны: Дженнифер Лопес и Бена Аффлека опять сфотографировали вместе

Влюбленные все время держались за руки.

После воссоединения Джей Ло и Бен Аффлек буквально неразлучны, ведь везде появляются вместе: на светских мероприятиях, ходят на шопинг, проводят вместе отпуск и праздники, а также гуляют по городу, делая вид, что не замечают папарацци и любопытных поклонников. 15 декабря пару сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда они направлялись на популярное шоу Джимми Киммела.

Приглашенным гостем на программу был только Бен, а Дженнифер просто составила ему компанию и решила поддержать перед эфиром. Они шли держась за руки, болтали и много улыбались.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

На Дженнифер был теплый свитер, широкие джинсы и голубое пальто. Образ она дополнила шарфом, ботинками и сумкой. Волосы суперзвезда собрала в хвост, а в ушах у нее были серьги-пусеты с крупными бриллиантами. Бен надел голубую рубашку, брюки и черные ботинки, также на нем было пальто цвета кэмел.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

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