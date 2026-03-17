Они похожи: дочь-модель Николь Кидман показала фото с младшей сестрой

Сандэй Роуз Кидман-Урбан

Старшая дочь актрисы Николь Кидман и музыканта Кита Урбана — 17-летняя Сандэй Роуз Кидман-Урбан — показала в своем Instagram серию фото, сделанных во время прошедшей Парижской неделе моды, в рамках которой она выходила на подиум на показах. На одном из снимков девушка позировала со своей известной мамой и младшей сестрой — 15-летней Фэйт Маргарет.

Дочери Николь Кидман очень похожи.

Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет, фото: instagram.com/sundayrose

Сандэй позирует в белом топе и с сумкой Chanel на плече, а Фэйт — в молочном жакете с красно-черными вставками.

Отметим, осенью 2024-го Сандэй Роуз дебютировала на подиуме — она приняла участие в показе Модного дома Miu Miu. Ей было 16 лет, и это сразу вызвало резонанс в фэшн-мире. Интересно, что девушка отметила, что смогла начать свою модельную карьеру только после того, как ей исполнилось 16 лет — до этого времени родители не разрешали ей работать.

Николь Кидман с дочерьми / © Associated Press

Ранее, напомним, Фэйт Маргарет вместе с мамой Николь появились в рекламной кампании Clé de Peau Beauté. Девочка появилась в видео всего на несколько секунд, но это был очень нежный момент.