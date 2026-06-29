Они похожи: Дуа Липа поздравила маму с 54-летием и показала фото с ней

Дуа Липа с мамой / © Instagram Дуа Липы

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30-летняя британская певица косоварского происхождения Дуа Липа опубликовала в своем Instagram серию фото со своей мамы Анесой в честь ее дня рождения.

Дуа Липа с мамой / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа с мамой / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа с мамой / © Instagram Дуа Липы

«С днем рождения, мамочка. Нам так повезло, что ты у нас есть! Все хорошее, что у нас есть, — благодаря твоей любви, терпению и силе! Королева нашего дома и сердец. Я тебя очень люблю», — написала певица под фото.

Дуа Липа с родителями, братом и сестрой / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа с родителями и сестрой / © Instagram Дуа Липы

Родители Дуа Липы / © Instagram Дуа Липы

Мама Дуа Липы — Анеса Липа / © Instagram Дуа Липы

Анеса Липа имеет косовско-албанское происхождение, родилась в Приштине, а в начале 1990-х годов вместе с мужем Дукагжином переехала в Лондон из-за политической нестабильности на родине. Вместе они воспитывают троих детей: старшую дочь Дуа, младшую дочь Рину и сына Джина.

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Анеса работала в сфере туризма, а также активно участвует в благотворительных и культурных проектах семьи. В частности, она помогает в организации масштабного музыкального фестиваля Sunny Hill Festival в Косово.

Ранее, напомним, Дуа Липа позировала со своей младшей сестрой.

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