Джессика Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

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45-летняя голливудская актриса Джессика Альба, широко известная всем по фильмам «Фантастическая четверка» и «Город грехов», поделилась милым семейным снимком со своей дочерью Хейвен. Поклонники обратили внимание на то, насколько 15-летняя девушка похожа на знаменитую маму.

На черно-белой фотографии мать и дочь позируют рядом друг с другом и улыбаются в камеру. У них похожие улыбки, длинные волосы с прямым пробором и выразительные черты лица.

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Джессика Альба с дочерью Хейвен, фото: instagram.com/jessicaalba

Хейвен запечатлена в леопардовой шубе, а ее мама — в объемном свитере с высоким воротником и пальто. Свой образ актриса дополнила крупными очками-авиаторами и серьгами-кольцами.

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Похоже, мама и дочь разделяют не только внешнее сходство, но и интерес к моде. Ранее Альба рассказывала, что Хейвен помогла ей подобрать наряд для вечеринки в стиле 2000-х, которую организовала Пэрис Хилтон. Тогда актриса позаимствовала у дочери топ со звездным принтом, коричневую мини-юбку и высокие сапоги.

Напомним, Джессика Альба воспитывает троих детей от бывшего мужа, продюсера Кэша Уоррена. Помимо Хейвен, у них есть 18-летняя дочь Онор и восьмилетний сын Хейс.

Ранее, актриса показывала, как помогла старшей дочери обустроить комнату в общежитии.

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