Они похожи: Хайди Клум показала фото со своей 81-летней мамой
Мама супермодели присутствовала при вручении ее дочери награды.
Недавно 52-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — получила в Германии престижную премию «Бэмби» в категории «Развлечения» — жюри высоко отметили ее приверженность принципам разнообразия и инклюзивности. По словам организации, супермодель «показывает, что успех и человечность не являются взаимоисключающими понятиями».
На мероприятии она появилась в черном платье от Elie Saab из коллекции осень-зима 2025 Haute Couture, которое не только было выполнено из фактурной ткани, но и украшено аппликациями в виде розовых цветов.
Поддержать ее пришла мама — 81-летняя Эрна Клум. Она надела черным блестящий брючный костюм, который дополнила маленькой черной сумочкой и крупной подвеской на шее.
В своем Instagram Хайди показала фото с мамой и наградой в виде оленя. И мама, и дочь выглядят потрясающе.
Ранее, напомним, Хайди Клум раскрыла секрет своей сияющей кожи. Известная модель рассказала о любви к простому, но полезному блюду.