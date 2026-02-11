ТСН в социальных сетях

Они похожи: как выглядит 21-летняя дочь супермодели Клаудии Шиффер

Девушка сходила с подругой в кафе и показала фото в Сети.

Юлия Кудринская
Дочь Клаудии Шиффер - Клементина

55-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х — Клаудия Шиффер — мама трех детей: сына Каспара, которому недавно исполнилось 23 года, и дочерей Клементины и Козимы. Их отец — британский продюсер и кинорежиссер Мэттью Вон.

Старшая дочь звезды Клементина решила пойти по стопам мамы и тоже стать моделью. Она уже строит свою модельную карьеру и даже появлялась на страницах британского Vogue.

На новых фото в ее Instagram она запечатлена в свитере с принтом, джинсах и с сумкой Balenciaga.

Дочь Клаудии Шиффер — Клементина

Клементина очень похожа на свою звездную маму.

Ранее, напомним, супермодель Клаудия Шиффер позировала со своим котом, который уже даже снялся в фильме и стал звездой.

