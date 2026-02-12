«Они похожи»: Кайя Гербер показала свою собаку

Кайя Гербер / © Associated Press

24-летняя модель Кайя Гербер — дочь супермодели и звезды 90-х Синди Кроуфорд — опубликовала в своем Instagram несколько снимков, на которых она запечатлена со своей собакой по кличке Мило.

Кайя Гербер и ее собака / © Instagram Кайи Гербер

В комментариях по фото подписчики модели написали, что она и ее питомец очень похожи.

Девушка взяла щенка из приюта, чтобы тот составил ей компанию во время карантина, еще в конце 2020-го. И ее часто снимали папарацци во время прогулок с ним. Как видим, они до сих пор неразлучны. Ну а щенок заметно изменился.

Кайя Гербер и ее собака в феврале 2021-го / © Getty Images

Отметим, многие селебрити берут собак из приюта. Например, топ-модель Сара Сампайо — недавно она показывала новые фото со своей собакой, а также актриса Дженнифер Энистон, которая даже создала фонд Clydeo Fund, занимающийся помощью приютам для животных.