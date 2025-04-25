Они похожи: Синди Кроуфорд показала свою 79-летнюю маму

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

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59-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — поделилась в Instagram фотографией, снятой после семейного обеда. На снимке она позирует со своей мамой, мужем Рэнди Гербером и отчимом.

© Instagram Синди Кроуфорд

«Быстрый визит к маме и Чарли», — так подписала фото Синди.

Маме Кроуфорд — Дженнифер Сью — 79 лет. Чарльз А. Маки — ее третий муж. Несмотря на всемирную известность своей дочери, она ведет относительно скромную жизнь и активно участвует в жизни своих детей и внуков. Модель неоднократно в интервью выражала благодарность своей матери за поддержку и мудрые советы, а также утверждала, что она всегда была для нее примером естественной красоты и силы характера. И даже делилась словами мамы: «Лицо, которое у тебя в 25 лет — это лицо, которое дал тебе бог, а лицо после 50 — которое ты заслужила».

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В комментариях под фото поклонники Синди написали, что они с мамой похожи. «У вас с мамой одинаковые улыбки», — написала под публикацией модель Хелена Кристенсен, еще одна супермодель 90-х.

Ранее, напомним, Синди Кроуфорд в асимметричном платье с разрезом продемонстрировала стройные ноги. Она вместе с мужем Рэнди Гербером и дочерью Кайей Гербер посетила в театре Winter Garden в Нью-Йорке премьеру бродвейского мюзикла «Спокойной ночи и удачи» — сценической адаптации фильма 2005 года с Джорджем Клуни, рассказывающим о разоблачении журналиста CBS Эдварда Р. Марроу в 1954 году по поводу сенатора Джозефа Маккарти, также написанного Клуни в соавторстве.

© Associated Press

Синди Кроуфорд / © Getty Images Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press © Associated Press Синди Кроуфорд / © Getty Images Синди Кроуфорд / © Getty Images Синди Кроуфорд / © Associated Press Синди Кроуфорд / © Getty Images Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд Синди Кроуфорд / © Associated Press Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press Синди Кроуфорд / © Associated Press