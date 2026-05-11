Они похожи: супермодель Хайди Клум показала свою маму

52-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — опубликовала в своем Instagram в честь Дня мамы серию фото. На них она запечатлена со своей мамой — 82-летней Эрной Клум.
Фото были сделаны в разные годы жизни модели. На одном из снимков Хайди еще совсем ребенок, она запечатлена на руках мамы.
А также мама с дочкой позировала на фестивале «Хайди Фест» (HeidiFest) в национальных немецких костюмах.
Отметим, об Эрне Клум известно немного, ведь она не ведет публичный образ жизни. Она выросла в Германии, работала парикмахером. С Хайди у нее близкие и теплые отношения, ведь с самого ее детства и юности она поддерживала дочь и всегда сопровождала на кастингах в начале ее карьеры. В интервью супермодель рассказывала, что мама учила ее ухаживать за собой, заботиться о теле и стиле. Эрна научила Хайди быть независимой и уверенной в себе.