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Они похожи: Ума Турман появилась на публике с 85-летней мамой
Редкий совместный выход звездной семьи состоялся на благотворительном вечере Tibet House US Art of Freedom Gala 2026.
Голливудская актриса Ума Турман посетила светское мероприятие в Нью-Йорке вместе со своей мамой Неной фон Шлебрюгге.
56-летняя звезда фильма «Убить Билла» и ее 83-летняя мама вместе позировали фотографам. Нена, которая в молодости работала моделью, выглядела элегантно и привлекала внимание не меньше знаменитой дочери. Их появление стало одним из заметных семейных моментов вечера.
Для мероприятия Ума выбрала элегантный вечерний образ — черный пиджак и белую рубашку, а ее мама была в шелковом пальто с вышивкой. Женщины выглядели очень близкими и с удовольствием фотографировались вместе.
Отметим, Нена фон Шлебрюгге родилась в Швеции и в молодости построила успешную карьеру модели. Она работала в Париже и Лондоне, сотрудничала с известными фотографами и дизайнерами, а также появлялась на страницах модных изданий.
В 1960-х годах Нена познакомилась с американским буддийским ученым Робертом Турманом, за которого впоследствии вышла замуж. В этом браке родились четверо детей, среди которых Ума — старшая дочь пары.
Нена также известна своей общественной деятельностью. Она является соосновательницей Tibet House US — организации, созданной для сохранения тибетской культуры и духовного наследия. Вечер Art of Freedom Gala был посвящен чествованию людей, внесших вклад в гуманитарную деятельность и сохранение тибетской культуры. Нена и ее покойный супруг Роберт Турман получили награды за многолетнюю работу и вклад в деятельность организации.
Ранее, напомним, Ума Турман продемонстрировала стильный осенний образ во время посещения галереи.