Они похожи: Ума Турман появилась на публике с 85-летней мамой

Ума Турман с мамой / © Getty Images

Реклама

Голливудская актриса Ума Турман посетила светское мероприятие в Нью-Йорке вместе со своей мамой Неной фон Шлебрюгге.

56-летняя звезда фильма «Убить Билла» и ее 83-летняя мама вместе позировали фотографам. Нена, которая в молодости работала моделью, выглядела элегантно и привлекала внимание не меньше знаменитой дочери. Их появление стало одним из заметных семейных моментов вечера.

Реклама

Ума Турман с мамой / © Getty Images

Для мероприятия Ума выбрала элегантный вечерний образ — черный пиджак и белую рубашку, а ее мама была в шелковом пальто с вышивкой. Женщины выглядели очень близкими и с удовольствием фотографировались вместе.

Реклама

Отметим, Нена фон Шлебрюгге родилась в Швеции и в молодости построила успешную карьеру модели. Она работала в Париже и Лондоне, сотрудничала с известными фотографами и дизайнерами, а также появлялась на страницах модных изданий.

В 1960-х годах Нена познакомилась с американским буддийским ученым Робертом Турманом, за которого впоследствии вышла замуж. В этом браке родились четверо детей, среди которых Ума — старшая дочь пары.

Нена также известна своей общественной деятельностью. Она является соосновательницей Tibet House US — организации, созданной для сохранения тибетской культуры и духовного наследия. Вечер Art of Freedom Gala был посвящен чествованию людей, внесших вклад в гуманитарную деятельность и сохранение тибетской культуры. Нена и ее покойный супруг Роберт Турман получили награды за многолетнюю работу и вклад в деятельность организации.

Ранее, напомним, Ума Турман продемонстрировала стильный осенний образ во время посещения галереи.

Реклама

Новости партнеров