Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Шоу-бизнес
9
1 мин

Они похожи: Виктория Бекхэм показала фото со своим отцом и сестрой

Дизайнер праздновала Рождество в кругу своей большой семьи.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм / © Associated Press

51-летняя Виктория Бекхэм — дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls — отмечала Рождество в кругу семьи. На праздничный ужин к ней в гости пришли родители и сестра. В своем Istagram она показала фото со своим отцом Энтони Адамсом и младшей сестрой Луизой, которой недавно исполнилось 49 лет.

Виктория Бекхэм с отцом / © Instagram Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм с отцом / © Instagram Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм с сестрой Луизой / © Instagram Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм с сестрой Луизой / © Instagram Виктории Бекхэм

Виктория с Луизой очень похожи, и их часто называют «двойняшками», хотя это не так. Также у сестер есть еще брат Кристиан, он не публичная персона, и с ним мало фото в Сети. У сестер дружеские отношения, они поддерживают друг друга и часто отмечают вместе семейные праздники, такие как Рождество и дни рождения членов семьи.

Напомним, Виктория Бекхэм одной из первых (еще в конце ноября) нарядила елку к праздникам. Дерево она украсила золотыми и прозрачными шарами, лентами и белыми светящимися гирляндами. Реакцию своего мужа Дэвида на украшенную елку она показала в Сети и рассмешила этим своих фолловеров.

9
