Они похожи: Виктория Бекхэм показала фото со своим отцом и сестрой
Дизайнер праздновала Рождество в кругу своей большой семьи.
51-летняя Виктория Бекхэм — дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls — отмечала Рождество в кругу семьи. На праздничный ужин к ней в гости пришли родители и сестра. В своем Istagram она показала фото со своим отцом Энтони Адамсом и младшей сестрой Луизой, которой недавно исполнилось 49 лет.
Виктория с Луизой очень похожи, и их часто называют «двойняшками», хотя это не так. Также у сестер есть еще брат Кристиан, он не публичная персона, и с ним мало фото в Сети. У сестер дружеские отношения, они поддерживают друг друга и часто отмечают вместе семейные праздники, такие как Рождество и дни рождения членов семьи.
Напомним, Виктория Бекхэм одной из первых (еще в конце ноября) нарядила елку к праздникам. Дерево она украсила золотыми и прозрачными шарами, лентами и белыми светящимися гирляндами. Реакцию своего мужа Дэвида на украшенную елку она показала в Сети и рассмешила этим своих фолловеров.