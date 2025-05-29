Они похожи: жена и дочь легендарного певца Стинга посетили премьеру в Нью-Йорке

Труди Стайлер и Микки Самнер / © Associated Press

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В Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма Уэса Андерсона «Финикийская схема», в котором сыграли Миа Триплтон и Скарлетт Йоханссон. На мероприятии, помимо звезд фильма, также присутствовали Труди Стайлер и Микки Самнер — жена и дочь легендарного певца Стинга.

71-летняя Труди надела на мероприятие серые брюки и жакет, которые дополнила белым топом и туфлями на платформе. Также она держала в руке плетеный клатч черного цвета, а ее уши украшали большие зеленые серьги. А 41-летняя Микки отдала предпочтение платью в принт, которое дополнила черными туфлями и яркими носками с узором. Волосы она собрала в высокую прическу и дополнила наряд клатчем.

Труди Стайлер и Микки Самнер / © Associated Press

Микки — старшая из четырех детей пары. Всего в отношениях у Труди и Стинга родилось четверо детей, одной из которых также является Элиот Самнер — певица и модель.

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