Они помирились: Виктория Бекхэм публично поздравила невестку Николу Пельтц с днем рождения

9 января праздновала день рождения не только принцесса Уэльская Кэтрин. Невестка Виктории Бекхэм – Никола Пельтц – отметила 28-летие.

Между Викторией и Николой были разные отношения. После свадьбы старшего сына Бекхэмов Бруклина с американской актрисой между дамами даже случился серьезный разлад. Пельтц некоторое время выносила ссор из избы, но потом перестала это делать.

Помирились Никола и Виктория осенью, а публично об этом стало известно после дебютного шоу Бекхэм в Париже. Тогда Никола и Бруклин присутствовали на шоу дизайнера вместе со всей семьей, а Виктория расчувствовалась, увидев родных, когда проходила по подиуму.

Вчера Никола Пельтц отпраздновала 28-летие. Виктория поздравила ее, опубликовав совместный снимок в своем блоге в Instagram и написав:

"С днем рождения @NicolaAnnePeltzBeckham Надеюсь, у тебя прекрасный день!"

На фото Пельтц запечатлена еще блондинкой. С тех пор она сменила цвет волос, и публика даже привыкла к тому, что жена Бруклина больше не блондинка.

Бруклин тоже поздравил любимую жену в Instagram, опубликовав серию фотографий и написав трогательный пост:

"С днем рождения, моя лучшая половина xx Надеюсь, у тебя был самый удивительный день рождения xx Я люблю тебя больше всего на свете xx ❤️❤️❤️❤️", - написал он.

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