Они помолвлены: Генри Кавилл и его возлюбленная Натали Вискузо на мероприятии в Лондоне

Генри Кавилл и Натали Вискузо / © Getty Images

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42-летний актер Генри Кавилл, известный многим по сериалу «Ведьмак» и фильму «Супермен», уже несколько лет в отношениях с Натали Вискузо. Пара воспитывает вместе ребенка, пол и имя которого не раскрывает поклонникам.

13 июля они вышли вместе в свет — посетили четырнадцатый день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе тенниса и крокета. Генри и Натали позировали фотографам обнявшись.

Генри Кавилл и Натали Вискузо / © Getty Images

Оба были одета в вещи от Ralph Lauren, поскольку также посетили мероприятие, которое организованное и спонсируемое этим брендом. Генри был одет в полосатую рубашку, синий пиджак с золотыми пуговицами, галстук и брюки молочного цвета. Также его образ дополняли соломенная шляпа и стильные кожаные коричневые туфли на шнурках. Натали отдала предпочтение зеленому платью с длинными рукавами. Ее наряд был ниже колен, а носила платье она с коричневыми туфлями и сумкой с короткой ручкой. Завершали образ Вискузо солнцезащитные очки и укладка с легкими локонами.

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Натали также продемонстрировала всем свое лаконичное помолвочное кольцо на безымянном пальце. Это было украшение из золота с большим камнем в центре. Похоже, что пара помолвлена.

Кольцо Натали Вискузо / © Getty Images

Возлюбленный также радовали своим появлением вместе на 71-м кинофестивале в Таормине. Они выглядели элегантно и гламурно, а Генри к тому же продемонстрировал тогда и новую прическу — актер отрастил волосы, которые как оказалось у него вьются. Носил он классический смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку.