Они повторят культовую сцену: Леди Гага и Хоакин Феникс на съемках второй части "Джокера"

Съемочная команда опять превратила Нью-Йорк в Готэм-сити ради продолжения фильма. Однако будьте осторожны, в этом тексте есть спойлеры.

Главных звезд второй части фильма "Джокер", снятого на основе DC Comics, Леди Гагу и Хоакина Феникса, заметили во время новой сцены на улице. Некоторые части фильма снимают не в студии, а просто среди Нью-Йорка, иногда используя хромакей.

Гага в фильме воплотит роль сумасшедшей подруги главного героя - Харли Квинн. Ее сфотографировали в темно-зеленом винтажном бархатном пальто 1960-х годов с отделкой из искусственного меха. Также заметно, что у героини актрисы расцарапаны колени, она была без колготок, но в черных носках с рюшами и в туфлях "Мэри Джейн". Из под пальто заметно темное мини-платье.

На плече у звезды была коричневая сумка из переработанных материалов в стиле 1970 годов. Это изделие от бренда KilnerGoods, и, вероятно, костюмеры фильма многие вещи для героини находят на сайте Etsy, где можно преобрести винтажные вещи и изделия ручной работы, как эта сумка.

Леди Гага / Фото: Getty Images

Но это еще не все. Также Гагу заметили с Хоакином Фениксом, который собственно исполняет роль Джокера - преступника с страдающего психическими расстройствами. Актер был одет в грязный костюм, а на лице у него был клоунский макияж.

Хоакин Феникс / Фото: Getty Images

Гага также преобразилась до неузнаваемости, ведь у нее тоже появился размазанный по лицу макияж, волосы были значительно короче, а также она надела вещи с ромбами в клоунском стиле, которые подчеркивали и ее сумасшествие и одержимость.

Леди Гага и Хоакин Феникс / Фото: Getty Images

Леди Гага / Фото: Getty Images

Актеры танцевали на лестнице и таким образом повторяли одну из самых знаменитых сцен фильма. В первой части Феникс танцевал один.

На данный момент известно, что вторая часть фильма получила название "Джокер: Безумие на двоих", но детали сюжета пока держатся в секрете. Единственное, что "просочилось" в СМИ, так это информация, что фильм будет мюзиклом и частично может происходить в вымышленной психиатрической больнице, где держат главного героя Артура Флека - Джокера. Вероятно, у Гаги в картине будет несколько музыкальных сцен, поэтому ее и выбрали на роль.

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