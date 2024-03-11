Они пришли в черном: рассматриваем образы создателей фильма "20 дней в Мариуполе", который получил "Оскар"

Команда, работающая над картиной, вышла на сцену в черном, чтобы подчеркнуть, то что в Украине продолжается война.

В Лос-Анджелесе завершилась 96-я церемония вручения премии "Оскар", которая стала для Украины особенной, ведь впервые за всю историю существования этого мероприятия наша страна получила желанную золотую статуэтку. Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова, созданный Associated Press и Frontline был удостоен награды в номинации "Лучший документальный фильм".

Фото: Associated Press

Картина рассказывает о первых неделях полномасштабной войны - двадцати днях, на протяжении которые Чернов и его коллеги документировали все происходящее в городе Мариуполь, включая захоронения местных жителей, осаду и полное уничтожение города российскими военными.

На церемонии команда фильма появилась в соответствующих украинской трагедии наряда - полностью черных.

Фото: Associated Press

Чернов надел на мероприятие костюм-тройку от украинского бренда Indposhiv. Наряд был особенным, ведь подкладка в нем выполнена в сине-желтых цветах.

Фото: Associated Press

Кинопродюсер Мишель Мизнер появилась в платье с американской проймой и разрезом на юбке, которое дополнила золотыми украшениями. Волосы она уложила на один бок.

Фото: Associated Press

Фото: Getty Images

Кинопродюсер Рэйни Аронсон-Рат выбрала для церемонии платье А-силуэта из плотного атласа. У него было несколько складок на талии и отделка бусинами на декольте. Завершали ее образ несколько украшений, лаконичный макияж и укладка.

Фото: Getty Images

Журналистка Василиса Степаненко надела платье с разрезом на юбке и одним рукавом, у которого также была элегантная драпировка спереди. Фотограф Евгений Малолетка и продюсер Дерл Маккрудден надела классические смокинги.

Фото: Associated Press

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Поздравляем команду фильма с победой!

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