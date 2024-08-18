Они сделали его звездой: четыре легендарные роли Алена Делона

18 августа ушел из жизни один из самых известных и красивых актеров всех времен - Ален Делон. Актеру было 88 лет.

Он начал сниматься в кино в 1957 году, не имел специального образования и учился всему просто на площадке. Однако Делон смог добится мирового признания и все эти годы принимал участие в огромном количестве проектов, а также появлялся не телевидении и играл в театре.

Однако самыми знаковыми работами в карьере Делона стали четыре картины, которые сделали его всемирно известным. Все эти работы вышли в 60-х годах, когда его карьера была на пике расцвета.

"На ярком солнце", 1960 год

Это одна из первых экранизаций романа Патриции Хайсмит о Мистере Рипли. Главный герой - Том Рипли - направляется в Италию, чтобы вернуть сына миллиардера домой и получить за это хорошие деньги. Но в результате он убивает нового друга и ворует его личность.

Ален Делон / Фото: Getty Images

"Рокко и его братья", 1960 год

Овдовевшая мать и четверо ее сыновей решают переехать из нищей Сицилийской деревни в Милан, где живет пятый сын. В поисках лучшей жизни и достойного заработка братья не боятся никакой работы. Постепенно каждый находит свое место в жизни. Но отношения в некогда сплоченной семье раскалываются с появлением девушки по имени Надя.

Ален Делон / Фото: Getty Images

"Леопард", 1963 год

Действие фильма разворачивается в Италии и охватывает сицилийскую аристократию и времена Рисорджименто. Фильм снят по мотивам романа «Леопард» князя Джузеппе Томази ди Лампедуза.

Ален Делон / Фото: Getty Images

"Чёрный тюльпан" 1964 год

Это вольная интерпретация романа Александра Дюма. В фильме рассказывается о периоде, который предшествовал Французской революции. В это время наводит страх таинственный разбойник в маске, чьим фирменным знаком стал черный тюльпан. Он неуловим, загадочен, прекрасный наездник и гений фехтования.

Ален Делон / Фото: Getty Images

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