Они сказали друг другу "да": Симон Порт Жакмюс женился на своем бойфренде во Франции

Церемония была очень камерной и изысканной.
В субботу, 27 августа, основатель и креативный директор бренда Jacquemus - Симон Порт Жакмюс - отпраздновал свадьбу со своим возлюбленным - владельцем рекламного агентства Yoann et Marco Марко Маэстри. Церемония бракосочетания состоялась в очаровательной локации - Шарлевале, Франция.
Мероприятие было очень атмосферным и камерным. Марко прибыл на свадьбу на ретроавтомобиле Morris Garage с мамой Кэти, а Симона к алтарю вела бабушка Лилин в белоснежном платье.
Церемонию бракосочетания посетили родственники и близкие друзья пары. Среди известных личностей, побывавших на свадьбе, были модель Тина Кунаки, певица Дуа Липа и дизайнер Амина Муадди.
Костюм для для свадьбы Симона был черного цвета, а дополнила его белая фата, которая как бы невзначай торчала из его кармана. А вот Марко предпочел белый костюм, а также отказался от галстука.
После завершения церемонии молодожены прошли от арки и сели в роскошный автомобиль Марко. Их осыпали рисом на счастье.
Само место проведения церемонии было украшено оливой и лавандой.
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