Они сказали друг другу "да": Симон Порт Жакмюс женился на своем бойфренде во Франции

Церемония была очень камерной и изысканной.

В субботу, 27 августа, основатель и креативный директор бренда Jacquemus - Симон Порт Жакмюс - отпраздновал свадьбу со своим возлюбленным - владельцем рекламного агентства Yoann et Marco Марко Маэстри. Церемония бракосочетания состоялась в очаровательной локации - Шарлевале, Франция.

Симон Порт Жакмюс и Марко Маэстри / Фото: Getty Images

Симон Порт Жакмюс и Марко Маэстри / Фото: Getty Images

Мероприятие было очень атмосферным и камерным. Марко прибыл на свадьбу на ретроавтомобиле Morris Garage с мамой Кэти, а Симона к алтарю вела бабушка Лилин в белоснежном платье.

Симон Порт Жакмюс и его бабушка / Фото: Getty Images

Церемонию бракосочетания посетили родственники и близкие друзья пары. Среди известных личностей, побывавших на свадьбе, были модель Тина Кунаки, певица Дуа Липа и дизайнер Амина Муадди.

Костюм для для свадьбы Симона был черного цвета, а дополнила его белая фата, которая как бы невзначай торчала из его кармана. А вот Марко предпочел белый костюм, а также отказался от галстука.

Симон Порт Жакмюс и Марко Маэстри / Фото: Getty Images

После завершения церемонии молодожены прошли от арки и сели в роскошный автомобиль Марко. Их осыпали рисом на счастье.

Симон Порт Жакмюс и Марко Маэстри / Фото: Getty Images

Само место проведения церемонии было украшено оливой и лавандой.

Свадьба Симона Порта Жакмюса и Марко Маэстри / Фото: Getty Images

Свадьба Симона Порта Жакмюса и Марко Маэстри / Фото: Getty Images

Читайте также: