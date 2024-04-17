Они скоро станут родителями: "Ведьмака" Генри Кавилла заметили с беременной возлюбленной

Скоро в семье актера будет пополнение. Для обоих это первые ребенок.

Актер Генри Кавилл, известный многим по сериалу "Ведьмак" и фильму "Супермен", уже четыре года в отношениях с продюсером и вице-президентом Vertigo Entertainment Натали Вискузо. Они рассекретили роман в апреле 2021-го, осенью 2022-го впервые вышли вместе на красную дорожку, а совсем недавно признались, что ждут ребенка.

Пару подловили папарацци в Нью-Йорке, когда они выходили с отеля. Генри, одеты в светлый джемпер и темные брюки, нес в руке сумку. Также его образ дополняли коричневые ботинки, кепка и солнцезащитные очки.

Натали же надела свободные штаны, белую футболку и кардиган. На глазах у нее были роговые очки, на лице яркий макияж с розовой помадой, а волосы она уложила в объемную прическу. Живот женщины был уже заметен под одеждой.

Генри Кавилл и Натали Вискузо / Фото: Getty Images

Также в комментарии Access Hollywood 40-летний Кавилл подтвердил, что его 34-летняя избранница действительно беременна, и они очень рады будущему пополнению в семье.

"Я очень счастлив! Мы с Натали очень-очень счастливы", - поделился актер.

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