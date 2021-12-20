Они снова вместе: Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс на премьере "Матрица: Воскрешение"

Они снова вместе: Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс на премьере "Матрица: Воскрешение"

Звезды позировали не на красной дорожке, как часто бывает, а на зеленой, а также выбрали наряды с символами фильма.

В субботу, 18 декабря, в Сан-Франциско состоялась премьера четвертой части культового голливудского блокбастера "Матрица: Воскрешение". На мероприятии появились гости, съемочная команда и главные звезды фильма - Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.

Киану выбрал для своего выхода черный строгий костюм от Brunello Cucinelli, который дополнил галстуком в полоску и белой рубашкой.

Киану Ривз / Getty Images

Его коллега - актриса Кэрри-Энн Мосс, которая в "Матрице" сыграла Тринити, появилась перед камерами в длинном черном платье от Oscar de la Renta, подол которого был расшит зеленым бисером и очень напоминал знаменитый код из начала фильма. Актриса дополнила образ серьгами и кольцом Lillian Shalom с изумрудами.

Кэрри-Энн Мосс / Getty Images

Также на дорожке появилась и режиссер фильма - Лана Вачовски, на которой тоже было тематическое платье с аппликациями в виде таблеток, как в "Матрице".

Лана Вачовски, Киану Ривз, Керри-Энн Мосс / Associated Press

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